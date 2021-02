Formel 1-Star Lewis Hamilton: Ist dieses Model seine Neue?

Offiziell gilt Formel-1-Star Lewis Hamilton, der einst mit "Pussy Cat Doll"-Nicole Scherzinger liiert war, als Single. Noch im September 2018 hatte sich der 36-Jährige gegenüber The Times beschwert, dass sein Liebesleben aufgrund seines hektischen Zeitplans "nicht existent" sei. "Ich bin ein Workaholic. Ich habe keine Zeit dafür", sagte der Mercedes-Fahrer damals.

Heißes Gerücht: Datet Hamilton etwa heimlich ein US-Model?

Doch nun brodelt es gewaltig in der Gerüchteküche. Sollte Hamilton etwa eine neue Freundin haben?, fragen sich Klatschmagazine. Der Grund: Eine mysteriöse blonde Schönheit, die beim Verlassen von Hamlitons Hotelzimmer gesehen wurde. Berichten zufolge soll es sich um das amerikanische Model Grace Lindley handeln.

So berichtet unter anderem die Daily Mail, die auch Fotos von Lindley veröffentlichte, dass das Model am Montagmorgen Lewis Hamiltons Hotel-Bungalow in Beverly Hills verließ. Der Rennfahrer ließ ihr offenbar einige Minuten Vorsprung, bevor er selbst aus seinem Bungalow kam und gegen 9.30 Uhr morgens auf seinen geparkten Mercedes zusteuerte. Beide taten so, als würden sie die anwesenden Fotojäger nicht bemerken und als seien sie in ihre Smartphones vertieft.