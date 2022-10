"Letzter Ausweg Scheidung": Stefan Mross reagiert auf Gerüchte um seine Ehe

Seit 2020 ist Stefan Mross mit seiner Frau Anna-Carina Woitschack verheiratet, mit der er auch auf der Bühne gemeinsam auftritt. Aktuell sieht sich das Musiker-Paar mit Gerüchten um seine Ehe konfrontiert. Von Trennung ist die Rede, sogar von einem Fremd-Flirt der ehemaligen DSDS-Kandidatin. Böse Schlagzeilen machen die Runde. So titelt das Portal schlager.de etwa "Letzter Ausweg Scheidung", Anna-Carina sei zu weit gegangen. Die Sängerin würde mit anderen flirten, Mross sei ständig von seiner Frau getrennt, unkt das Schlager-Portal.

Stefan Mross stellt gewisse Unwahrheiten" klar

Stefan Mross will die Gerüchte um seine Beziehung nicht länger unkommentiert hinnehmen. In einem Posting auf Instagram wendet er sich an seine Follower und appelliert an sie, nicht alle Schlagzeilen zu glauben.

"Liebe Freunde, wie ihr vielleicht aus den Medien entnehmen könnt, gibt es derzeit viele Schlagzeilen rund um unser Privatleben", schreibt er unter ein schwarz-weißes Pressefoto.

"Bisher konnten wir damit umgehen, da dies nun mal zu unserem 'öffentlichen' Leben dazugehört", so der Trompeter. "Nun aber bitte ich zu respektieren, dass gewisse Unwahrheiten klargestellt werden müssen. Zur Behauptung 'Anna-Carina hätte einen anderen' stelle ich klar, dass dies nicht der Wahrheit entspricht."