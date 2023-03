"Let's Dance"-Tänzerin Renata Lusin hat ihr Baby verloren

"Let's Dance"-Profitänzerin Renata Lusin hat ihren erwarteten Nachwuchs verloren. "Das Baby hat sich nicht entwickelt. Ich kann gerade gar nicht sagen, wie ich mich fühle", zitierte RTL die 35-Jährige am Freitag. "Ich muss das Ganze erst mal verarbeiten. Aber ich versuche stark zu bleiben."

Mehrere Fehlgeburten

Für die in Russland geborene Renata und ihren Mann Valentin Lusin (35) - ebenfalls Profitänzer in der RTL-Show "Let's Dance" - ist es ein langjähriger Wunsch, Eltern zu werden. Laut RTL hat Lusin schon mehrere Fehlgeburten erlitten. Das Paar lebt in Düsseldorf.