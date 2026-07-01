Lethal-Weapon-Star Danny Glover gibt Alzheimer-Diagnose bekannt

Nach einer langjährigen Karriere steht Hollywoodstar Danny Glover vor einer gesundheitlichen Herausforderung. Er wurde mit Alzheimer diagnostiziert. In der „Today“-Show mit Lester Holt, die am Mittwoch ausgestrahlt wurde, äußerte sich der US-Schauspieler nun erstmals zu der Erkrankung, die sein Erinnerungsvermögen beeinträchtigt, seinen Sprachfluss verlangsamt und seine Motorik einschränkt. Danny Glover über Alzheimer-Diagnose: „Die Dinge werden sich ändern“ Die Diagnose hatte Glover kurz nach seiner Ehrenoscar-Auszeichnung im Jahr 2022 erhalten. „Ich könnte gewissermaßen damit leben“, sagte der „Lethal Weapon“-Star in dem vorab aufgezeichneten Interview. Der 79-Jährige räumte jedoch ein: „Ich bin mir sicher, dass sich die Dinge im Laufe der Zeit verändern werden.“ Alzheimer (Morbus Alzheimer) ist eine unheilbare neurodegenerative Erkrankung des Gehirns und die häufigste Form der Demenz.

Unterstützung von Familie Seine Familie würde ihm in der herausfordernden Zeit den Rücken stärken. Glovers Tochter Mandisa, die ebenfalls interviewt wurde, sagte, es sei „wirklich wichtig“, dass ihr Vater „die Kontrolle über seine eigene Geschichte, über sein eigenes Leben“ habe. Sie fügte hinzu: „Das ist wirklich wichtig. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt als jetzt, damit er selbst spricht? Es ist wichtig, weil die Leute manchmal Fragen stellen, und ich möchte nicht unehrlich sein und sagen: ‚Ach ja, alles ist in Ordnung. Alles bestens.‘“

An einer anderer Stelle des Interviews blickte Glover auf seine Karriere zurück und bezeichnete „Places in the Heart“ mit Sally Field als sein absolutes Lieblingsprojekt. Was sein Vermächtnis angeht, konzentriere er sich darauf, jungen Menschen ihre Verantwortung bewusst zu machen. „Gerechtigkeit ist unsere gemeinsame Verantwortung. Eine Sache, die ich fast mein ganzes Leben lang von meinen Eltern gelernt habe, ist die Fähigkeit des Menschen, sich selbst zu verändern. Er wird zum Architekten seines eigenen Wandels“, so Glover, der in der Vergangenheit auch schon über seine Epilepsie gesprochen hat.