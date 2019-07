Lenny Kravitz: "Ich liebe den Ehemann meiner Ex"

Beziehungen wie diese sind selten: Der US-Musiker Lenny Kravitz ("Are You Gonna Go My Way") versteht sich eigenen Angaben zufolge nicht nur hervorragend mit seiner Ex-Frau Lisa Bonet - er scheint auch ihren neuen Mann, den Schauspieler Jason Momoa, sehr zu mögen.

Der britischen Tageszeitung The Times sagte der 55-Jährige über sein Verhältnis zur Familie von Bonet (51): "Wir sind wie eine Patchwork-Familie. Ich liebe ihren Ehemann - er ist wie ein Bruder für mich - und ich liebe die Kinder."

Bonet und er seien "beste Freunde". Um an diesen Punkt zu kommen, hätten die beiden sich Zeit gelassen. "Es ist wunderschön. Aber es kostet Arbeit."