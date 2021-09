Leni Klum mit Unterstützung auf dem Laufsteg der Fashion Week Berlin

Schon seit einiger Zeit bewegt sich Leni Klum in der Modewelt - nun ist die Tochter von Topmodel Heidi Klum auch auf der diesjährigen Berliner Modewoche aufgetreten. Am Sonntag stellte die 17-Jährige im Kraftwerk eine Kollektion vor, an der sie nach Angaben des Onlinehändlers About You mitgearbeitet hat.