Lena Meyer-Landrut rätselt über "Promi"-Schwemme

Musikerin Lena Meyer-Landrut (32, "Better") wundert sich in Zeiten von Reality-Shows und sozialen Medien über einen aus ihrer Sicht inflationären Prominentenstatus. "Ich bin gerade etwas überfordert damit, wie viele Leute Stars sind und wie einfach es ist, in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit zu einem Star zu werden. Dadurch wird die Kunst meiner Empfindung nach abgewertet", sagte Meyer-Landrut der Deutschen Presse-Agentur.