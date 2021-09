Lena Dunham: "Girls"-Star soll heimlich geheiratet haben

Im Juni hat Schauspielerin und Drehbuchatorin Lena Dunham ihre Beziehung mit Sänger Luis Felber auf Instagram offiziell gemacht. Nun sollen sich die beiden still und heimlich getraut haben, wie das Magazin People unter Berufung auf einen Insider berichtet.

Lena Dunham: Heimliche Hochzeit?

Demnach soll das Paar am Wochenende unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Bund für's Leben geschlossen haben. Eine Quelle soll gegenüber People die freudige Nachricht bestätigt haben. Felber scheint am Sonntagmorgen die Hochzeit bestätigt haben, als er den Song "This Will Be Our Year" von The Zombies in einer Instagram-Story teilte und sein Posting mit einem Herz und Alien-Emojis versah. Lena Dunham hat sich zu dem Hochzeits-Gerücht bisher nicht geäußert.