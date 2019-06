Lebensgefährte über die letzten Wochen von "Alf"-Star Max Wright

Was wenige wussten: In seinen letzten Jahren lebte der am Mittwoch verstorbene Schauspieler Max Wright mit einem deutschen Krankenpfleger zusammen. Reiner Dettling (55) lernte den Schauspieler auf einer Dating-Plattform kennen. Wrights Lebensgefährte verriet nun gegenüber der deutschen BILD, wie seine letzten Wochen mit dem "Alf"-Star verliefen.

Lebensgefährte über Wright: "Es ist besser für ihn"

"Es ist besser für ihn, denn ihm ging es wirklich schlecht und er hat sehr abgebaut zuletzt", erklärte Dettling. "Er hatte von Krebs über Herz- bis zu Kreislaufproblemen wirklich alles. Zuletzt waren wir immer noch gemeinsam bei der Chemo und dann auch Bestrahlung. Er hat es wirklich gut ausgehalten und ertragen", erzählte er weiter.

"Er hatte die tolle Unterstützung durch seine Familie und durch mich. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen", so der Lebensgefährte des Schauspielers.

Dettling konnte nicht an der Seite seines Partners sein

Als Wright starb, konnte sein Partner aber nicht an dessen Seite sein. "Ich musste vor drei Wochen nach Deutschland zurückfliegen, weil das Visum ausgelaufen ist. Wir haben die gesamte Zeit zusammengewohnt. Aber als es so weit war, konnte ich nicht bei ihm sein. Seine Tochter Daisy hat mich angerufen und es mir gesagt", so Dettling zur BILD.

Wright litt seit Jahren an Lymphdrüsen- und Hautkrebs. 1995 wurde ihm die Krankheit diagnostiziert.