Trauer um "Alf"-Star: Max Wright stirbt mit 75 an Krebs

Schauspieler Max Wright (75) erlag am Mittwoch seinem jahrelangen Kampf mit Krebs. Er war vor allem bekannt durch seine Rolle des Vaters in der bekannten 1980er Sitcom "Alf".

Wright verstarb in seinem Zuhause

Wie Verwandte gegenüber TMZ erklärten, verstarb Wright in seinem Zuhause in Kalifornien. Der Schauspieler hinterlässt zwei Kinder. Seine Frau, Linda Ybarrondo, verstarb 2017 an Brustkrebs.

Bekannt als Serienvater Willie Tanner in "Alf"

Der TV-Star stellte in der NBC-Sitcom den Vater Willie Tanner dar.