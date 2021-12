Laura Müller: Ist sie schwanger von Michael Wendler?

Sie können es nicht lassen: Erneut heizen sie das Internet mit unklaren Andeutungen an und lassen so ihre Fans wild spekulieren. Laura Müller und Skandal-Schlagerstar Michael Wendler teilten auf ihrem OnlyFans-Account kryptische Nachrichten und entfachten so Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft.

Wendlers: Bekommen sie ein Baby?

Erst vor kurzem brachten sie sich ins Gespräch, indem sie mitteilten, dass sie der Social Media Plattform OnlyFans beigetreten sind, um dort gegen Bezahlung "heiße und intime Momente" zu liefern. Schnell vermuteten viele, die beiden würden sich nun auf der dafür bekannten Seite ausziehen oder gar bei sexuellen Handlungen zeigen. Tatsächlich nutzen Wendler und seine Frau ihr Profil dort nun, um für weitere Schlagzeilen zu sorgen.