Lang Lang feierte extravagante Märchenhochzeit auf Versailles

Weniger bekannt als Starpianist und Schloss von Weltruhm war allerdings das Herzstück der Hochzeit: die Braut. Die 24-jährige Gina Alice Redlinger, aus dem beschaulichen Wiesbaden, eroberte offensichtlich das Herz des Musikers.

Redlinger, ebenfalls begnadete Pianstin, die an der Hamburger Hochschule für Musik studierte, kam in einem eigens designten Kleid zur standesamtlichen Trauung in das ShangriLa Hotel in Paris. Dort wurde nach Informationen von Bunte eine Mischung aus christlicher Predigt und traditionell-chinesischer Teezeremonie veranstaltet, bevor es später zur Feier nach Versailles ging.