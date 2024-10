Flitterwochen-Date auf dem Bordstein: Lana del Reys Ehemann polarisiert

Lana del Reys neue Liebe versetzt Fans in Aufruhr

Fans zeigten sich vom ersten Moment an wenig begeistert von dem neuen Mann im Leben der Sängerin. "Ihr Männergeschmack bringt mich immer wieder zum Lachen", schreibt etwa ein Reddit-User unter Schnappschüsse, welche die Sängerin und den Alligator-Jäger beim gemeinsamen Essen zeigen ( zu sehen hier ). "Ich liebe sie, aber sie hat wirklich den seltsamsten Männergeschmack", meint jemand.

Ein anderer Nutzer fühlt sich an eine Textzeile aus Del Reys Song " Cola" erinnert, in dem sie singt: "I got sweet taste for men who are older. It's always been so, it's no surprise" - übersetzt: " Ich habe eine Vorliebe für ältere Männer. Das war schon immer so, kein Wunder."

Auf Socia-Media betet die Fangemeinde der Kult-Sängerin zudem, dass Lana del Rey vor ihrer Hochzeit einen Ehevertrag aufgesetzt hat.