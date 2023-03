Lady Gagas Oscar-Auftritt: Man sollte "wahre Gaga" sehen

Bei der Oscarverleihung hat SĂ€ngerin und Schauspielerin Lady Gaga (36) ihren Song "Hold My Hand" ungeschminkt performt, weil das Lied fĂŒr sie eine große Bedeutung habe. Das erklĂ€rte der Producer der Award-Show, Glenn Weiss, und schilderte dem Hollywood Reporter weitere Details: "Sie wollte den Song wirklich auf den Punkt bringen und nicht als "Oscar-Performance", sondern ganz persönlich darstellen. Und das ist genau das, was wir versucht haben, einzufangen." Sehen Sie Fotos von Lady Gagas Auftritt in der folgenden Galerie zum Durchklicken: