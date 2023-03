"Unhöflicher Hugh Grant" ruinierte ihr Oscar-Interview: Graham meldet sich zu Wort

Das US-Model Ashley Graham macht sich offenbar nicht viel aus ihrem nach hinten losgegangenen Interview mit Schauspieler Hugh Grant am Rande der diesjährigen Oscar-Verleihung.

Grahams: "Kill them with kindeness"

Grant hatte mit betont distanzierten Antworten für Spott gesorgt. Worauf er sich denn am meisten freue, fragte ihn die gut gelaunte Graham. "Niemanden im besonderen", antwortete Grant. In diesem Tonfall ging es weiter. Was er denn trage? "Nur meinen Anzug." Wie es sich anfühle, im Thriller "Glass Onion" mitgespielt zu haben? "Ich bin kaum dabei. Ich bin für etwa drei Sekunden zu sehen", so Grant. Schließlich meinte Graham, dass er ja dennoch gekommen sei und Spaß habe. Antwort Grant: "Fast." Der britische Sender ITV nannte das Gespräch "das wohl peinlichste Interview in der 95-jährigen Geschichte" der Oscars.