Lady Gaga: Vater weigert sich, Miete für sein Lokal zu zahlen

Nach fast zwei Jahren scheint der 62-Jährige nun nicht mehr so zufrieden mit der Auswahl seines Standorts sein. Am gut frequentierten Bahnhof befänden sich seinen Aussagen zufolge nämlich zu viele obdachlose Menschen, die "schlecht fürs Geschäft" wären, wie er gegenüber New York Post sagt.

Er habe beim staatlichen Verkehrsunternehmen des US-Bundesstaats New York bereits Beschwerde eingelegt, gebessert habe sich für ihn aber nichts. Dies sei auch der Grund, weshalb er sich nun unter anderem weigere, einen Anteil seiner 40.000-Dollar-Miete zu zahlen, wie New York Post berichtet. Sollte sich keine Lösung finden lassen, plane er, den Standort zu verlassen, so Germanotta weiter.

Der Amerikaner mit italienischen Wurzeln sieht seinen im Sommer 2018 eröffneten Imbiss als Star-Restaurant. "Die Leute nennen mich "Mr. G' oder 'Papa G'" und wollen Fotos mit mir machen", sagte Germanotta. "Das ist Teil des Geschäfts." Lady Gaga - bürgerlich Stefani Germanotta - kommt selbst immer wieder vorbei.

Auch auf Instagram macht die vielfach preisgekrönte Sängerin fleißig Werbung für das Restaurant des Vaters.