Verheerende Waldbrände in LA: Ex-Kinderstar starb in seinem Haus

Unter den Toten ist auch ein ehemaliger britisch-australischer Kinderstar. Rory Callum Sykes starb, als die Waldbrände in Los Angeles Anfang der Woche das Anwesen seiner Familie im kalifornischen Malibu verwüsteten, wie seine Mutter in einem emotionalen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Sechs Tage nach Ausbruch der verheerenden Brände in Los Angeles (Kalifornien) kämpft die Feuerwehr weiter gegen die Flammen. Die Zahl der bestätigten Todesopfer ist auf 24 gestiegen, weitere Menschen werden vermisst.

Sykes, der 1998 in der britischen Fernsehserie "Kiddy Kapers“ mitspielte, befand sich auf dem 17 Hektar großen Anwesen der Familie, wo er sein eigenes Häuschen hatte, als es am 8. Januar niederbrannte, schrieb Shelley Sykes.

"Es ist mit großer Trauer, dass ich den Tod meines wundervollen Sohnes Rory bei den Bränden in Malibu bekannt geben muss.“

"Er sagte: 'Mama, lass mich', und keine Mama kann ihr Kind verlassen. Und ich habe einen gebrochenen Arm, ich konnte ihn nicht heben, ich konnte ihn nicht bewegen“, so Sykes gegenüber dem australischen Sender 10 News First.

Ihr heute 32-jähriger Sohn wurde mit einer Zerebralparese geboren und konnte nicht sehen. "Er hat mit Operationen und Therapien so viel überwunden, um wenigstens einen Teil seines Augenlichts wiederzuerlangen und laufen zu lernen. Trotz der Schmerzen war er begeistert davon, mit mir die Welt von Afrika bis in die Antarktis zu bereisen“, so seine Mutter.

Australisches Außenministerium bestätigt Tod

Ein Sprecher des australischen Außenministeriums erklärte gegenüber CNN, man wisse vom Tod eines australischen Staatsbürgers und arbeite "eng mit den lokalen Behörden zusammen“, um der Familie beizustehen.

"Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel bietet seiner Familie konsularischen Beistand. Unsere Gedanken sind bei ihnen“, sagte die Sprecherin.