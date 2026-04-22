In einer Gerichtsklage erhebt Angelica Vazquez, die frühere Haushälterin von Kylie Jenner, schwere Anschuldigungen gegen die Reality-TV-Persönlichkeit und Beauty-Unternehmerin, die auch erfolgreich als Model tätig ist. Die 28-Jährige sowie die beiden Unternehmen Tri Star Services und Maison Family Services werden beschuldigt, Vazquez diskriminiert, belästigt und unrechtmäßig entlassen zu haben. Dies berichtet das Magazin People unter Berufung auf die eingereichten Gerichtsunterlagen. Die Klage, die am 17. April eingereicht wurde, beschreibt ein Arbeitsumfeld, das von "feindseligem Verhalten und Ausgrenzung" geprägt gewesen sei – und das bereits ab ihrem ersten Arbeitstag. Kylie Jenner selbst wird in der Klageschrift zwar nicht namentlich erwähnt, aber als Beklagte genannt.

Vazquez arbeitete für Jenner von September 2024 bis August 2025. Bislang haben weder Jenner noch die beiden anderen beschuldigten Unternehmen öffentlich zu den Vorwürfen Stellung bezogen. Diskriminierung aufgrund von Herkunft? Die Vorwürfe gegen die Schwester von Kim Kardashian sind keine Kinkerlitzchen: Vazquez berichtet, dass sie in Jenners Anwesen wiederholt Opfer von "schwerwiegenden und anhaltenden Schikanen" geworden ist. In den Unterlagen heißt es, sie sei systematisch vom Reinigungsteam ausgeschlossen worden, zudem musste sie unangenehme und unbeliebte Aufgaben übernehmen. Die Klägerin führt dies auf ihre Herkunft, ihren Einwanderungsstatus und ihre Religion zurück. Als katholische Einwanderin aus El Salvador sei sie Ziel "diskriminierender und abfälliger Bemerkungen" gewesen, was ein "toxisches und missbräuchliches Arbeitsumfeld" entstehen habe lassen. Auch von Einschüchterungen und öffentlicher Herabwürdigung ist in den Unterlagen die Rede.

Besonders gravierend wird eine Situation im März 2025 geschildert, bei der ein Vorgesetzter ihr während eines lautstarken Vorwurfs einen Kleiderbügel vor die Füße geworfen habe. Laut Vazquez seien ihre Beschwerden über derartige Vorfälle entweder "abgewiesen, verspottet oder ignoriert" worden. Gleichzeitig seien keine "korrigierenden Maßnahmen" ergriffen worden, um die Situation zu verbessern. Psychische Belastung und gesundheitliche Folgen Die geschilderten Zustände sollen bei Vazquez nicht nur psychischen Schaden, sondern auch physische Symptome hervorgerufen haben. In der Klage gibt sie an, dass sie "Angstzustände, starken Stress und Symptome entwickelt habe, die mit einer posttraumatischen Belastungsstörung vereinbar sind". Diese Belastungen hätten schließlich dazu geführt, dass sie gar nicht mehr arbeiten konnte. Im Juli 2025 sei sie schließlich gezwungen gewesen, aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit zu nehmen, bevor sie schließlich im August kündigte. Sie betont, dass die Arbeitsbedingungen "unerträglich" geworden seien und sie deshalb "keine andere Wahl" gehabt habe.