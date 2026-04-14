„Danke, Timmy“: Oper verkaufte wegen Chalamet mehr Tickets

Es war eine Nebenbeibemerkung, die weite Kreise zog: Timothée Chalamet hat sich abfällig über Oper und Ballett als Kunstform geäußert, die heute niemanden mehr interessieren. Er sagte, dass er nicht in Bereichen wie Ballett oder Oper arbeiten wolle - "Dinge, bei denen man sagt, 'Hey, erhaltet diese Sache am Leben, obwohl sich niemand mehr dafür interessiert'".

Die Reaktion mancher Opernhäuser – auch in Wien – sowie von Sängerinnen, Sängern, Tänzerinnen und Tänzern war prompt – und eisern lächelnd: Mit eigenen Posts, die die Wichtigkeit des eigenen Schaffens hervorkehrten, hängten sich einige Institutionen an die virale Aufmerksamkeit, die der Sager des Hollywoodstars nach sich zog. Man hätte fast meinen können, er hätte einen wunden Punkt getroffen.