"Absolut widerlich": Meghan macht sich mit PR-Geste an Queen-Geburtstag unbeliebt

Die verstorbene Queen wäre am Dienstag, dem 21. April 2026, 100 Jahre alt geworden. Ihr Nachfolger König Charles III. (77) gedachte seiner Mutter Elizabeth II. mit einer rührenden Rede. Der heutige Tag sei eine "Feier eines gut gelebten Lebens und eines Vermächtnisses der Hoffnung", so der König, der in seiner Videobotschaft betonte, dass sich die Queen stets für das Gute einsetzte. Charles räumte jedoch auch ein: "Vieles in der Zeit, in der wir heute leben, hätte sie, so vermute ich, zutiefst beunruhigt, doch ich schöpfe Zuversicht aus ihrem Glauben, dass das Gute immer siegen wir." Auf welche Ereignisse sich Charles konkret bezieht, ist unklar.

Während Charles und das britische Volk der verstorbenen Monarchin gedenken, leistete sich Herzogin Meghan aber - mal wieder - eine Geste, die bei Royal-Fans als auch bei der Boulevardpresse für Kopfschütteln sorgt. Meghan ehrt Archie und Lilibet - aber nicht die Queen Von der Herzogin von Sussex kam keine offizielle Geburtstags-Meldung. Stattdessen bewirbt sie ausgerechnet am Ehrentag der Queen neue Produkte ihrer Lifestylemarke As Ever. Nur wenige Stunden vor dem 100. Geburtstag von Königin Elizabeth II. brachte Meghan zwei neue Kerzen und Pralinen heraus, die mit den Geburtstagen ihrer Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Verbindung stehen.

"Die Muttertagskollektion ist ab dem 22. April erhältlich", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account ihres Unternehmens. "Wir präsentieren zwei neue, liebevoll von unserer Gründerin kreierte Kerzen. Nr. 604, benannt nach Prinzessin Lilibets Geburtstag, duftet blumig und strahlend mit Noten von Amber, Seerose und Sandelholz. Nr. 506, benannt nach Prinz Archies Geburtstag, verströmt einen warmen und erdigen Duft mit Noten von Ingwer, Neroli und Kaschmir." Dazu gibt es eine exklusive Pralinenbox, "mit zartem Karamellkern und Saflor, sowie liebevoll zusammengestellte Sets zum Teilen" - die Schokoladen sind mit Archies und Lilibets Initialen in goldener Schrift verziert.