Kylie Jenner spricht offen über postpartale Depression

Als Jenner Stormi bekam, war sie erst 20. Sie sei damals jung gewesen und nicht auf alles vorbereitet. "Es war wild. Es hat mich nicht sofort getroffen", erinnerte sie sich. "Aber es war eine große Veränderung im Leben."

Obwohl die Dauer ihrer postpartalen Depression nach beiden Geburten ungefähr gleich war, stellte Jenner fest, dass die Symptome beim zweiten Mal noch intensiver waren und bei ihr einen "schweren Baby-Blues" verursachten.

"Es hat mich beide Male anders getroffen", erzählte die Stief-Schwester von Kim Kardashian. "Wahrscheinlich war es bei meinem Sohn ein großer Baby-Blues, deswegen war ich bei Dingen einfach so emotional, bei denen ich normalerweise wahrscheinlich nicht so emotional sein würde. Ich habe den ganzen Tag mit meiner Mutter telefoniert, hysterisch geweint und gesagt: 'Ich weiß nicht, wie er heißen soll.'"

Jenner hatte im März 2023 mit einem Posting über den Namen ihres Söhnchens für Verwirrung gesorgt. "Zur Info, der Name unseres Sohnes ist nicht mehr Wolf", schrieb sie damals in einer Instagram-Story. "Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass er das wirklich war. Das wollte ich nur mit euch teilen, weil ich überall noch Wolf lese", teilt sie mit, bevor Wolf in Arie umbenannt wurde.

"Jetzt rate ich allen meinen Freunden, die Kinder haben, sich den Namen vorher auszusuchen, denn wenn die Hormone kommen, kann man keine klare Entscheidungen treffen", sagte Kylie Jenner jetzt gegenüber Vogue.