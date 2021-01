Kylie Jenner: Luxusbadezimmer sorgt für Lacher im Netz

TV-Sternchen und Jungunternehmerin Kylie Jenner ist 2020 von Forbes zum bestbezahlten Promi des Jahres erklärt worden. Nach Aufstellung des US-Wirtschaftsmagazins hat Jenner im vergangenen Jahr mit 590 Millionen Dollar (525 Mio. Euro) mehr verdient als jeder andere Prominente weltweit.

Ihr Bad sieht dagegen allerdings eher bescheiden aus, finden einige Twitter-User. Ihnen ist in einer Instragram-Story der offenbar sehr geringe Wasserdruck in einer von Jenners Duschen aufgefallen - was das ein oder andere humorvolle Posting als Antwort zur Folge hatte. Man muss wissen: Jenner lebt in einer angeblich rund 35 Millionen US-Dollar teuren Villa in Los Angeles.