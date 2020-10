Kylie Jenner heizt Gerüchte um Liebescomeback mit Travis Scott an

Fans fragen sich nun, ob die beiden etwa wieder ein Paar sind. "Seid ihr wieder zusammen?", wundern sich zahlreiche Follower im Kommentarbereich unter den Fotos. "Ich bin verwirrt", schreibt ein User in Anspielung auf den Beziehungsstatus' des Ex-Paares. Kylies Halbschwester Khloé warf zusätzliche Fragen auf, als sie zu den Fotos schrieb: "Das hat mich durch und durch erschüttert".

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Insider gegenüber Us Weekly darüber geschwärmt, wie gut sich das Ex-Paar um sein gemeinsames Kind kümmern würde. "Kylie und Jenner gelingt die Co-Elternschaft ausgezeichnet im Moment. Sie verbringen liebevolle Zeit mit Stormi und machen sie glücklich", so die Quelle des US-amerikanischen Klatschmagazins. Vor allem der Rapper sei sehr bemüht, seiner Tochter ein guter Papa zu sein. "Travis ist ein engagierter Vater und will Stormi immer zum Lächeln bringen. Sie ist so ein glückliches Kind."