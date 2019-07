Kuss mit Costner: Lady Di sollte Hauptrolle in "Bodyguard 2" spielen

Mit ihr zu arbeiten sei sehr schön gewesen. Die Prinzessin habe allerdings relativ schnell leichtes Unbehagen bei dem Gedanken gezeigt, dass es eine Kussszene mit Costner geben könnte: "Ich erinnere mich nur daran, wie süß sie am Telefon war. Sie hat gefragt: 'Werden wir eine Kussszene haben?' Sie war so nervös, ihr ganzes Leben war sehr kontrolliert." Aber den Kuss hätte es im Film dennoch gegeben, also versuchte Costner Diana zu beruhigen. "Ja, es wird ein bisschen davon geben, aber wir können das auch in Ordnung bringen", so der Schauspieler.

Die Tragödie schlug zu bevor das Projekt realisiert werden konnte, doch Costner erinnert sich eindeutig gern an die Gespräche mit der Prinzessin.