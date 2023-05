Kurz vor Krönung: Trauerfall in der britischen Königsfamilie

Lady Elizabeth Kerr, die 1981 den Duke of Buccleuch, Richard Scott, geheiratet hatte, hinterlässt ihren Mann, vier Kinder und elf Enkelkinder.

Richard Scott ist das älteste Kind von John Scott, 9. Duke of Buccleuch, und dessen Frau Jane, eine Tochter von John McNeill. Bei seiner Taufe war die inzwischen verstorbene Prinzessin Margaret eine der Patinnen. Der Duke ist Treuhänder des Royal Collection Trust, Präsident der Georgian Group und Ehrenmitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (HonRICS). Zudem ist er Präsident der St Andrew’s First Aid. Mit der 2018 New Year Honours Liste ernannte Queen Elizabeth II Scott zum Knight Companion des Diestelorden. Mit der 2021 New Year Honours wurde er von der verstorbenen Königin für seinen Dienst im Royal Collections Trust zum Commander of the Royal Victorian Order ernannt.