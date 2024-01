Kurioses und Lustiges: Wenn Hollywood-Stars Anekdoten vom Filmset erzählen

Die Lichter werden gedimmt, romantische Musik setzt ein, die Schauspieler kommen sich näher und ein inniger Kuss folgt. So sieht es zumindest für den Zuschauer im Kino oder zu Hause auf der Couch aus. Eine Kussszene zu drehen, ist für die Schauspieler oft aber eine der härtesten Aufgaben am Set.

So erzählte etwa Robert Downey Jr. (58) jetzt im Interview mit dem "W Magazine", dass er sich bei seiner ersten intimen Szene äußerst unwohl gefühlt habe. "Meinen ersten Filmkuss am Set hatte ich in ,Jack, der Aufreißer' mit Molly Ringwald. Regisseur Warren Beatty war am Set und hat sehr viele Anweisungen gegeben. Als er damit fertig war, war ich mir nicht einmal mehr sicher, ob ich noch weiß, wie man küsst."