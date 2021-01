Kuck mal, wer da 70 wird: Trump-Fan Kirstie Alley feiert Geburtstag

Ob als Vulkanierin in „Star Trek II: Der Zorn des Khan“, als rebellische Virgilia Hazard in der Kult-Serie „Fackeln im Sturm“ oder als neurotische Geschäftsführerin in der Sitcom „Cheers“ – Kirstie Alley gehörte zu den großen Stars der 1980er.

Im Film „Kuck mal, wer da spricht“ (1989) zeigte sich die US-Mimin, die heute, Dienstag ihren 70. Geburtstag feiert, arriviert von ihrer komödiantischen Seite. Immer wiederkehrende Gewichtsprobleme (sie hatte sogar eine Zeit lang eine Realityshow mit dem Titel „Fat Actress“) und weniger erfolgreiche Rollen später, verriet sie, dass Co-Star John Travolta (66) sogar die große Liebe ihres Lebens gewesen sein soll.