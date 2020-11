Kritik: Kourtney Kardashian verbreitet Verschwörungstheorie über "krebserregende" Masken

In Berufung auf Cancer.Org ist in dem von Kardashian geposteten Screenshot zu lesen, dass PTFE das Risiko von Krebsarten wie Leberkrebs, Hoden- und Pankreaskrebs, Nierenkrebs und Brustkrebs erhöhe. PTFE könne außerdem die Darmerkrankung Colitis ulcerosa, Schilddrüsenerkrankungen, Präeklampsie und erhöhtes Cholesterin fördern. Eine hohe PTFE-Belastung könnte außerdem "Influenza-artige Symptome bewirken und Blutungen in der Lunge, welche zu Erstickung führen".

Der von Kourtney Kardashian geteilte Screenshot beinhaltet außerdem ein Bild einer chirurgischen Gesichtsmake.