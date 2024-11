Hollywoodstar hat in England geheiratet: Details zur Heimlich-Hochzeit

"In diesen vier Jahren passiert so viel Leben. Menschen sind gestorben, Menschen wurden geboren, Menschen haben sich scheiden lassen, Menschen haben geheiratet", sagte Thomas und bezog sich dabei auf die Besetzung und Crew der Apple TV+-Serie "Slow Horses". "Und dieses Jahr hatten wir zwei Hochzeiten. Wir hatten Jack [Lowden]s Hochzeit [mit Saoirse Ronan], meine Hochzeit."

Auch dass die Eheschließung im englischen Rutland stattfand, wo die Familie ihres frisch angetrauten Ehemannes herstammt, plauderte die Schauspielerin aus. Den Gästen sei ein Krönungshuhn serviert worden - ein britisches Geflügelgericht, das sich aus gekochtem kalten Hühnerfleisch, Mayonnaise und Currypulver zusammensetzt.

Die britisch-französische Schauspielerin wurde in Redruth, Cornwall, geboren. Im Jahr 2003 wurde Kristin Scott Thomas als Officer des Order of the British Empire und 2005 als Chevalier der französischen Légion d’honneur ausgezeichnet. 2015 wurde sie als Dame Commander des Order of the British Empire in den persönlichen Adelsstand erhoben.

Von 1987 bis 2005 war Kristin Scott Thomas mit dem französischen Gynäkologen François Olivennes verheiratet. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Mit Micklewaith hatte sie vierzehn Jahre nach der Scheidung eine neue Liebe gefunden.