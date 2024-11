Neues Foto: So groß sind Arabella Kiesbauers Kinder Neo und Nike schon

Die in Österreich und Deutschland bekannte Fernsehmoderatorin Arabella Kiesbauer hat ein seltenes gemeinsames Foto mit ihrem inzwischen 13-jährigen Sohn Neo und der 16 Jahre alten Tochter Nike geteilt. Die Familie weilte demnach in Italien.

Sie war damit eine der großen Pionierinnen des Formats. Aus dem deutschen Fernsehen hat sie sich zurückgezogen, doch in Österreich war sie auch später eine feste Größe - beispielsweise als Chefverkupplerin der Nation in "Bauer sucht Frau". Zwischen 2012 und 2014 moderierte sie für Puls 4 den "Kiddy Contest". Außerdem trat sie als Moderatorin von "The Masked Singer Austria" in Erscheinung.