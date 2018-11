Ehe vor dem Aus? Krisengerüchte um George & Amal Clooney

Monatelange Trennungsgerüchte begleiten die Ehe von Amal (40) und George Clooney (57). Auch der letzte Auftritt des Hollywood-Schauspielers befeuerte die Krisen-Spekulationen. Während Clooney sich zu Halloween auf einer Feier amüsierte, hütete Amal zu Hause die Kinder.

George Clooney: Party ohne Amal

Auf der Party seiner Tequila-Marke feierte der Hollywoodstar ausgelassen in Los Angeles. Während sein Geschäftspartner Rande Gerber dort Hand in Hand mit Ehefrau Cindy Crawford erschien, war von Georges Amal nichts zu sehen. Die Menschenrechtsanwältin soll mit den Zwillingen in der gemeinsamen Villa in England geblieben sein. Nach der Geburt ihrer Kinder gaben sich die Clooneys noch verliebt in der Öffentlichkeit, in den letzten Monaten aber verdichteten sich die Gerüchte um eine Ehe-Krise. Gemeinsame Auftritte sind heute eine Seltenheit.