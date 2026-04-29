100.000-Dollar-Facelifting nach einem Jahr "verrutscht"? Das sagt Kris Jenner

Kris Jenners verändertes Antlitz hat im vergangenen Jahr für viel Aufsehen gesorgt. Der renommierte Chirurg Steven M. Levine hat ihr ein Facelifting verpasst, das angeblich rund 100.000 Dollar (ca. 85.000 Euro) gekostet haben soll und den Reality-Star optisch um Jahre verjüngt hat.

Kris Jenner mit Facelifting unglücklich?

Nachdem Jenner kürzlich beim Verlassen des Kosmetikstudios "7Q Spa Laser & Aesthetics Center" in Los Angeles gesichtet wurde, behauptete das Promiportal Radar Online allerdings, dass die 70-Jährige über das Ergebnis unglücklich sei. "Kris Jenners Facelift verrutscht bereits. Sie ist nicht glücklich mit den Resultaten und will unbedingt eine Überarbeitung, sie findet, dass es nicht so gehalten hat, wie sie es erwartet hatte", hieß es da, und es wurde behauptet, Jenner würde einen Termin ausmachen, um das Ergebnis korrigieren zu lassen.

Auf veröffentlichten Paparazzifotos trägt Jenner eine große Sonnenbrille und kein Make-up - und macht dabei tatsächlich einen veränderten Eindruck (zu sehen hier).