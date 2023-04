Kourtney Kardashian und Travis Barker feiern ersten Hochzeitstag

Die Schwester von Unternehmerin Kim Kardashian hat in der Vergangenhet bereits ĂŒber die feucht-fröhliche Nacht gesprochen. Die Erinnerung an ihren "schönsten Tag im Leben" sei getrĂŒbt, verriet sie in einer Folge ihrer Show "The Kardashians". Sie habe ein Blackout gehabt. "Ich konnte mich nicht einmal daran erinnern, dass Elvis mir etwas vorgesungen hatte, als ich nach vorne schritt". Offenbar, weil sie sich etwas mehr als "ein bisschen" Alkhol zu GemĂŒte gefĂŒhrt hatte.