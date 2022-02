Konzert in Las Vegas abgesagt: Sänger Justin Bieber hat Corona

Der kanadische Sänger Justin Bieber (27, "Sorry") ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat daher einen Konzertauftritt abgesagt. Das bestätigten Sprecher des Sängers am Sonntag u.a. den US-Medien Variety und People".

Justin Bieber mit Coronavirus infiziert

Bereits am Samstag waren auf der Instagram-Seite der "Justice World Tour" positive Testergebnisse im Team der Tour und die Absage des Auftritts am Sonntag in Las Vegas im US-Staat Nevada verkündet worden, ohne dass Bieber namentlich zu nennen.