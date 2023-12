"Konnte nicht einmal gehen": Erster Auftritt von Jamie Foxx seit schwerer Erkankung

Hollywood-Star Jamie Foxx hat bei seinem ersten √∂ffentlichen Auftritt seit seinem medizinischen Notfall im April von einer be√§ngstigenden Zeit berichtet. "Was ich durchgemacht habe, w√ľrde ich meinem √§rgsten Feind nicht w√ľnschen, denn es ist hart, wenn es fast vorbei ist", sagte der 55-J√§hrige am Montagabend bei den Celebration of Black Cinema Awards der Critics Choice Association in Los Angeles. "Ich habe den Tunnel gesehen - ich habe nicht das Licht gesehen."

Jamie Foxx spricht √ľber Gesundheits-Krise

Der Oscar-Preisträger ("Ray") musste Mitte April nach Angaben seiner Familie wegen "medizinischer Komplikationen" in einer Klinik behandelt werden.