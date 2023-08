Jamie Foxx über gesundheitliche Probleme: "Unerwartet dunkle Reise"

"Ich bin durch die Hölle gegangen", sagte der Oscar-Preisträger ("Ray") im Juli. Auf dem Weg zur Genesung habe er auch Rückschläge erlebt. Details nannte er nicht. An seine Fans gerichtet sagte Foxx weiter: "Ich möchte, dass ihr mich lachen seht, seht, wie ich mich amüsiere, feiere, Witze reiße, einen Film, eine Fernsehshow mache." Das sei früher nicht möglich gewesen. "Ich wollte nicht, dass ihr mich mit Schläuchen seht, die aus mir herausragen - und dass ihr euch fragt, ob ich es schaffen würde", so Foxx in einem Posting.

