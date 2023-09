Komikerin Carolin Kebekus erstmals mit Babybauch im TV

Sofort setzte im Studio heftiger Applaus ein. Böttinger gratulierte auch Carolins vier Jahre jüngerem Bruder David. "Du wirst zum ersten Mal Onkel", sagte sie. Beide, die werdende Mutter und der werdende Onkel, bedankten sich. Anschließend malte sich Böttinger aus, wie das Leben ihrer Eltern mit zwei angehenden Komikern gewesen sein muss. "Was um Himmels willen haben die Eltern mit euch durchgemacht? Wart ihr nur albern? Wart ihr nur am Witzeerzählen, Spökes am machen?" Antwort von Carolin: "Also für meinen Teil kann ich sagen: ja."

