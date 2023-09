Al Pacinos (83) Beziehung mit Freundin Noor (29) nimmt überraschende Wende

Pacino und Alfallah getrennt?

Nun die überraschenden Neuigkeiten: Mehreren Berichten zufolge hat Alfallah bei Gericht beantragt, dass das gemeinsame Kind künftig bei ihr leben darf. Über eine etwaige Trennung war bislang nichts bekannt geworden. In dem Promiportal The Blast vorliegenden Gerichtsdokumenten fordert sie jetzt ein "angemessenes" Besuchsrecht für Pacino. Außerdem soll Alfallah sich das gemeinsame Sorgerecht wünschen. Laut dem Bericht sei zunächst kein konkreter Betrag für den Kindesunterhalt angeführt gewesen.

Erst vor wenigen Tagen wurden Pacino und Alfallah laut dem US-People-Magazin in Los Angeles beim Abendessen gesichtet.

Pacino und Alfallah sollen Medienberichten zufolge seit April 2022 ein Paar sein. Pacino ("Der Pate", "The Irishman") hat bereits drei erwachsene Kinder von zwei Frauen, eine 33-jährige Tochter sowie 22 Jahre alte Zwillinge mit der Schauspielerin Beverly D'Angelo. 2014 sprach er in einem Interview des Magazins The New Yorker über seine Kinder und sagte: "Ich bin für sie verantwortlich. Ich bin ein Teil ihres Lebens. Wenn ich es nicht bin, macht das mich und sie traurig."