Königsgemahlin Camilla an Corona erkrankt: So geht es ihr

Königsgemahlin Camilla (75) ist positiv auf Corona getestet worden und hat alle Termine in dieser Woche abgesagt. Die Ehefrau von König Charles III habe Erkältungssymptome und bedauere es, all ihre Termine in den kommenden Tagen absagen zu müssen, teilte der Buckingham-Palast mit. Zuvor hatte sich Camilla bereits wegen einer "saisonalen Krankheit" bei zwei Besuchen in Mittelengland entschuldigen lassen.