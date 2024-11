Camilla adoptierte Beth 2011 aus dem Londoner Rettungszentrum "Battersea Cats and Dogs Home", dessen Schirmherrin sie ist. Die Hündin wurde mit nur 12 Wochen ausgesetzt, man fand sie an einem Zaun festgebunden. Die Königin hätte sich sofort in den Jack-Russell-Terrier verliebt, heißt es.

"Ein trauriger Abschied von Beth, der geliebten Begleiterin von Queen Camilla", so der Instagram-Post. Die Hündin hätte Camilla viel Freude bereitet, heißt es weiter, sei es beim Spazierengehen, beim Helfen bei offiziellen Aufgaben oder beim Kuscheln am Feuer.

Jack-Russell-Terrier Beth litt an einem unheilbaren Tumor, weshalb Camilla die schwere Entscheidung treffen musste, sie einzuschläfern, berichtet die Zeitschrift Hello!. Beth wurde 13 Jahre alt.

Camilla, die königliche Hundeliebhaberin

Generell ist Camilla seit jeher für ihre große Hundeliebe bekannt. So war Beth nicht ihre einzige Hündin, kurz danach adoptierte sie Bluebell – erneut einen Jack-Russell-Terrier und ebenfalls aus dem "Battersea Cats and Dogs Home" kommend. Es gibt zahlreiche Fotos mit Camilla und ihren vierbeinigen Lieblingen – auch offizielle. So sind ihre Hunde auch am Foto zum 15. Hochzeitstag mit Charles zu sehen. Und auch auf ihrem Krönungskleid waren ihre beiden Hunde vertreten – als edle Stickerei.