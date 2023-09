König Charles neckte Camilla jahrelang mit diesem Scherz-Spitznamen

Doch Charles ließ wissen, dass seine Beziehung zu Camilla "nicht verhandelbar" und sie selbst ein "zentraler Teil" seines Lebens sei.

Camilla erarbeitete sich guten Ruf

Langsam und mit Hilfe einer geschickten Pressearbeit des Hofes gewöhnten sich die Briten und Britinnen an Camilla als Partnerin an der Seite ihres Thronfolgers. Als das Paar im April 2005 endlich heiratete, jubelten ihm 20.000 Menschen in den Straßen von Windsor zu. Das Siegel royaler Zustimmung schließlich erhielt Camilla im vergangenen Jahr kurz vor dem Tod von Königin Elizabeth II., als diese erklärte, es sei ihr "aufrichtiger Wunsch", dass die Schwiegertochter nach ihrem Tod den Titel einer "Königingemahlin" tragen solle. Mit Charles' und ihrer Krönung im Mai wurde sie Queen Camilla.