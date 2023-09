König Charles III. plant Rede vor französischem Parlament in Paris

Charles werde zu Abgeordneten der Assemblé Nationale und Senatoren im Senat sprechen, hieß es in der Mitteilung. Britischen Medien zufolge will er sich dabei auch teilweise auf Französisch an die Parlamentarier wenden. Auch im Deutschen Bundestag hatte Charles Teile seiner Rede auf Deutsch gehalten und damit großen Eindruck gemacht.

Treffen mit Macron geplant

Gemeinsam mit Macron und dessen Frau Brigitte will das Königspaar einen Kranz am Triumphbogen in Paris niederlegen, um "die gemeinsamen Opfer der Vergangenheit und das andauernde Vermächtnis der Zusammenarbeit zu erinnern", hieß es in der Mitteilung. Neben Paris werden Charles und Camilla auch in Bordeaux erwartet.