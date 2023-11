König Charles angeblich zwischen Harry und Camilla hin- und hergerissen

Harry hatte seine Stiefmutter Queen Camilla in seiner Anfang des Jahres erschienenen Biografie "Spare" heftig kritisiert. Camillas Bedürfnis, ihr Image aufzubessern sowie ihre Bereitschaft, Beziehungen zur britischen Presse aufzubauen, machten sie gefährlich, behauptete Harry im Gespräch mit ABC. Zugleich nahm er Camilla in Schutz. Sie sei "keine böse Stiefmutter", sagte er und betonte, er liebe alle Familienmitglieder sehr. Zu seiner Großmutter Queen Elizabeth II., die im September 2022 gestorben war, habe er hingegen eine sehr gute Beziehung gehabt. "Sie wusste, was los war. Sie wusste, wie schwer es war. Sie sagte mir nie, dass sie sauer war. Ich glaube, sie war traurig, dass es so weit kam“, erzählte Harry über seinen Auszug aus dem Königshaus.

Camilla habe mehrmals private Details über ihn - und auch Bruder William - an die Medien durchgestochen, legte Harry nahe. Camilla habe ihn "auf ihrem persönlichen PR-Altar geopfert", um selbst bessere Berichterstattung in der Presse zu bekommen.