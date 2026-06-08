Wie in "Fight Club": Knox Jolie-Pitts Faustkampf nach Schulabschluss sorgt für Aufsehen

Knox Jolie-Pitt, der jüngste Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt, hatte vergangene Woche an einem Tag gleich zwei Meilensteine zu feiern. Am 5. Juni zelebrierte der 17-Jährige seinen Highschool-Abschluss, mit einer feurigen Ansage. Wenig später nahm er an einem Muay-Thai-Kampf teil, bei dem er mit freiem Oberkörper in den Ring trat und dabei an seinen berühmten Vater im Film "Fight Club" erinnerte. Knox Jolie-Pitt: "Ich werde sie alle verdammt nochmal umhauen" Knox' Rede, die er anlässlich der Beendigung der Highschool hielt - und die von einer stolzen Angelina Jolie, die im Publikum saß aufgenommen wurde, wurde auf Social Media veröffentlicht.

Darin kündigte der leidenschaftliche Thaiboxer, der seine Haare vor Kurzem orange gefärbt hat, einen bevorstehenden Kampf an. "Heute Nacht kämpfe ich um 0:45 Uhr bei Total Sonic Knockout 5, also kommt vorbei!", rief er dem Publikum vom Podium aus zu. "Ich werde sie alle verdammt nochmal umhauen!", fügte er grinsend hinzu und erntete Jubelrufe. Total Sonic Knockout wird laut der offiziellen YouTube-Seite der Veranstalter als eine Mischung aus Kampf- und Rave-Event beschrieben.

Wie Pitt in "Fight Club": Knox Jolie-Pitt als Thaiboxer im Ring Stunden später tauschte Knox Talar und Hut gegen Boxhandschuhe und stieg bei dem Kampfsportwettbewerb in den Ring. Ein von TMZ veröffentlichtes Video zeigt, wie der Jugendliche einige Treffer einsteckt, aber weiterkämpft. Mehrmals gelingt es ihm sogar, seinem Gegner Schläge zu versetzen. Die Boulevardpresse ließ es sich nicht nehmen, Knox' Einsatz im Ring mit der Performance seines Vaters Brad Pitt als Tyler Durden im Film "Fight Club" zu vergleichen.