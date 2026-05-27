Nicht wiederzuerkennen: So sieht Jolies und Pitts Sohn Knox heute aus

Der neue Look von Brad Pitts und Angelina Jolies jüngstem Sohn, Knox Jolie-Pitt, mag zwar Geschmackssache sein. Auffallen tut der 17-Jährige aber auf jeden Fall, seit er sich seine Haare orange gefärbt hat.

Knox Jolie-Pitt mit knallorangen Haaren

Vor einigen Jahren trug Knox seine Haare noch raspelkurz (siehe Titelfoto). Heute sind sie länger - und knallorange. Der Teenager wurde diese Woche nach dem Training mit seiner auffälligen neuen Haarfarbe, die ideal zu den exzentrischen Farben seines Trainingsoutfits passte, fotografiert.

Die Typveränderung sorgte für Schlagzeilen, da der Teenager mit seinem neuen Look auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen ist (Fotos gibt es hier zu sehen).