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Nicht wiederzuerkennen: So sieht Jolies und Pitts Sohn Knox heute aus

Brad Pitts und Angelina Jolies jüngster Sohn Knox Jolie-Pitt präsentierte einen neuen Look.
27.05.2026, 10:48

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Angelina Jolie, mit Schmuck und goldenem Kleid, posiert mit Sohn Knox im Smoking.

Der neue Look von Brad Pitts und Angelina Jolies jüngstem Sohn, Knox Jolie-Pitt, mag zwar Geschmackssache sein. Auffallen tut der 17-Jährige aber auf jeden Fall, seit er sich seine Haare orange gefärbt hat. 

Knox Jolie-Pitt mit knallorangen Haaren

Vor einigen Jahren trug Knox seine Haare noch raspelkurz (siehe Titelfoto). Heute sind sie länger - und knallorange. Der Teenager wurde diese Woche nach dem Training mit seiner auffälligen neuen Haarfarbe, die ideal zu den exzentrischen Farben seines Trainingsoutfits passte, fotografiert.

Die Typveränderung sorgte für Schlagzeilen, da der Teenager mit seinem neuen Look auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen ist (Fotos gibt es hier zu sehen). 

Brad Pitts Reaktion auf Verlust von Tochter Zahara sorgt für Schlagzeilen

An ein Leben im Rampenlicht ist der junge Mann von klein auf gewohnt. Als Sohn der bekanntesten Stars Hollywoods steht er wie auch seine Zwillingsschwester Vivienne und seine vier weiteren Geschwister unter Dauerbeobachtung durch Paparazzi. 

Nun sieht es so aus, als würde Knox seinen eigenen Stil definieren. Mit seiner neuen Haarfarbe wirkte der Jugendliche jedenfalls selbstbewusster denn je. 

kurier.at, spi  | 

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