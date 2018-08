Klum & Kaulitz: Mit diesen Küssen machten sie sich strafbar

Sieht ganz so aus, als hätten Heidi Klum (45) und ihr Freund Tom Kaulitz (28) mit ihren Küssen in der Blauen Grotte auf Capri gegen das Gesetz verstoßen. Denn eigentlich ist Schwimmen in der Höhle verboten.

Heidi & Tom: Verbotene Küsse?

Zur Erinnerung: Bei ihrem Ausflug in die berühmte "Grotta Azzura" vor einigen Tagen wagten Klum und Kaulitz einen Sprung ins kühle Nass, um sich beim Schmusen im Wasser für ein Instagram-Posting filmen zu lassen.