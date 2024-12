Klo und Sauna: Die ungewöhnlichsten Selfie-Situationen der deutschen Stars

Ein Selfie auf dem Männerklo ist natürlich unangenehm - genauso wie in der Sauna angesprochen zu werden, was Popsänger Wincent Weiss (31, „Feuerwerk“) passiert ist.

„Ich war das letzte Mal vor zwei Jahren mit meiner Band in einer 40-Mann-Sauna. Und das ist schon verrückt, wenn man da mit Leuten spricht, die dann draußen ein Foto machen wollen. In der Sauna angesprochen zu werden, ist schon komisch“, findet Weiss.

Gerade in seiner thüringischen Heimat bleibe er oft nicht unerkannt, erzählt Clueso. „In Erfurt ist es manchmal schwer für mich, etwa auf dem Weihnachtsmarkt. Da laufe ich manchmal rum wie ein Hollywood-Star mit Mütze und Sonnenbrille, um nicht erkannt zu werden und mir Nüsse oder Mandeln zu kaufen.“ Aber die Foto-Anfragen seiner Fans seien in der Regel freundlich und entspannt.

Und Johannes Strate (44) von der Band Revolverheld („Halt dich an mir fest“) erinnert sich an eine Situation im Urlaub. „In Kapstadt in Badehose aus dem Wasser kommend mit Kind auf dem Arm. Das meinte ich: “Ey, sorry, aber gerade ist es echt schlecht„.

Die meisten deutschen Prominenten nehmen sich gerne Zeit für ein Selfie und schränken sich im Alltag nicht ein. „Es gab eine Zeit, in der es mir nicht ganz so gut ging, da bin ich nicht mehr rausgegangen, weil ich nicht erkannt werden wollte“, sagt Wincent Weiss.

„Das ist aber noch schlimmer, wenn man sich versteckt und wie ein Einsiedler lebt. Ich mache jetzt aber alles.“