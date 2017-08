Es war schon nach 23 Uhr, als Anna Netrebko (45), sich nach der Premiere von Verdis "Aida" von der dunkelhaarigen äthiopischen Prinzessin zurück in den blonden Vamp verwandelte. Ihr erster Satz nach dem Auftritt: "Sicher eine der schwierigsten Rollen, die ich je gespielt habe."

Foto: KURIER/Franz Neumayr

Mit ihrem Yusif Eyvazov (40) an der Hand und schwarzer Robe am Klang-Körper, beehrte sie anschließend die Gala-Soirée in der nahen Salzburger Residenz. Nur 360 Gästen wurde dieses Vergnügen zuteil, das binnen weniger Monate ausverkauft war, obwohl der Kartenpreis von 750 € so stolz war wie "Donna Anna" nach ihrem Triumph beim "dem" Highlight der Festspiele.

Das "Who’s who" der Salzburg-Society wie der Industrielle Wolfgang Grupp, Regisseur Peter Weck, die Autovermieter Regine und Erich Sixt und Künstler Erwin Wurm mit seiner Frau Elise - und Regenschirm, applaudierten "Bella Anna" in höchst exquisitem Ambiente: Galadinner von Feinkost-Käfer, Kaviar-Bar, Champagner und, natürlich, roter Teppich vor dem Entrée.

Foto: Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres/Neumayr/MMV

Foto: KURIER/Franz Neumayr

Tobias Moretti marschierte wie jedermann, nicht wie "Jedermann", mit weißem Plastiksackerl ein, und Annas Herzblatt Yusif kam – no na – in Hemd und Hose, allerdings unaufgemascherlt ohne Schlips. Immerhin sorgte der launige aserbaidschanische Tenor für modischen Ausgleich – und trug X-Large-Männerhandtasche von Luxuserzeuger Versace.

