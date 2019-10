Kiss-Konzert mit Biss: Die Rockband spielt für weiße Haie

Diese Band wagt jetzt den Sprung ins Haifischbecken – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn im November werden die kultigen Rocker rund um Gene Simmons, „Kiss“ für weiße Haie spielen. Der Gig mit Biss findet vor der Küste Australiens statt. Acht menschliche Fans dürfen dabei sein, die mit einer Tauchkapsel unter Wasser gelassen werden.

Die Band bleibt in einem Boot an der Wasseroberfläche und haut in die Instrumente. Zu hören werden die Gitarren- und Bassklänge allerdings nur unter Wasser sein. Das funktioniert mit speziellen Lautsprechern.

Und den Meeresbewohnern taugt das Konzert nun wirklich? Wie ein Forscherteam bereits 2015 für den Discovery Channel herausfand, locken tiefe Frequenzen die Haie an. Aber warum? Die basslastigen Klänge hören sich für die Tiere schlicht wie Beute an.