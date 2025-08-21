Kirsten Dunst stellt klar, "jeder" spreche ihren Namen falsch aus - so ist es richtig
Kirsten Dunst blickt mit 43 Jahren bereits auf eine lange Karriere in Hollywood zurück. Die Tochter eines in den USA lebenden Deutschen und einer US-Amerikanerin schwedisch-deutscher Herkunft war im Alter von drei Jahren erstmals in einem Werbespot zu sehen und arbeitete danach als Kindermodel.
Ein Blick auf die Hollywood-Anfänge von Kirsten Dunst
1989 spielte sie ihre erste kleine Rolle in Woody Allens "New Yorker Geschichten" und war dann als Tom Hanks' Tochter in "Fegefeuer der Eitelkeiten" (1990) zu sehen. Nach einer Gastrolle in der siebten Staffel von "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert", gelang Dunst 1994 als Vampir Claudia in "Interview mit einem Vampir" an der Seite von Tom Cruise und Brad Pitt der Durchbruch.
Für die Rolle setzte sich die damals Elfjährige gegen 5.000 Mitbewerberinnen durch - was den Beginn ihrer Karriere markierte.
2002 machte die Rolle der Mary Jane "MJ" Watson in Sam Raimis Comicverfilmung Spider-Man die aus New Jersey stammende Schauspielerin an der Seite von Tobey Maguire zum Blockbuster-Star. Für ihre Darstellung in "The Power of the Dog" erhielt Dunst 2022 eine Oscar-Nominierung als Beste Nebendarstellerin. Gefeiert wurde sie auch für ihre Hauptrolle in der Serie "Fargo". Insgesamt wurde sie bisher viermal für den Golden Globe Award nominiert.
Wissen Sie, wie man Kirsten Dunsts Namen richtig ausspricht?
Trotz ihres Erfolges würden ziemlich viele ihren Namen falsch aussprechen, so Dunst. Insbesondere Menschen in Großbritannien wären nicht in der Lage, ihn richtig zu artikulieren.
In einem TikTok-Video des Magazins Town and Country sagte sie: "Ich meine, jeder bringt meinen Namen durcheinander, also gebe ich auf."
Dunst betonte, dass sie zwar niemandem die Schuld gebe, sich aber im Laufe der Jahre schon vieles anhören musste, darunter "Kriss-ten" und "Ker-stin".
"Am letzten Set haben alle meinen Namen falsch ausgesprochen. Da waren Schweden und Ungarn dabei. Da hat man einfach aufgegeben", so der Filmstar achselzuckend. Das sei zwar "in Ordnung" - doch wissen Sie, wie man den Namen korrekt ausspricht?
Dunst bestätigte gegenüber dem Magazin, dass ihr Name richtig "Kir-sten" ausgesprochen wird.
Wer es nicht richtig hinbekommt, hat aber keine Abmahnung zu befürchten. "Wen kümmerts? Ist schon okay", lautet Kirsten Dunsts Kommentar zur Verwirrung um ihren Vornamen.
